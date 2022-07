1 La canzone di Alex Belli

Alex Belli aveva promesso che mancava poco tempo alla pubblicazione del suo singolo. E finalmente quel giorno per lui sembra essere arrivato! L’attore di CentoVetrine nelle scorse ore ha annunciato l’uscita della nuova canzone, dal titolo “Amore libero”. Lo stesso che tanto decantavano (e lo fanno ancora) lui e sua moglie Delia Duran durante i giorni di ‘reclusione’ nella Casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip.

Come potete sentire dall’audio pubblicato qui sotto, Alex Belli parla della voglia di un “amore libero” e “senza limiti”. Tra le strofe l’ex gieffino sottolinea anche di non cercare “scuse e neanche alibi” e preferisce “giocare “senza condizioni”. Altra cosa che colpisce è la scelta della cover. L’attore è circondato da due donne e una di queste è proprio sua moglie Delia Duran.

Nelle scorse settimane vi abbiamo spiegato che Alex Belli per lavorare a questo nuovo progetto si è affidato al batterista, produttore musicale e autore, Emiliano Bassi. Dunque un professionista del settore in grado di trarre il meglio da questo lavoro. Il musicista tra l’altro è molto conosciuto nel settore, dato ha lavorato in passato per artisti come Laura Pausini, ma anche Elisa, Gianna Nannini e Giorgia, come già avevamo sottolineato.

La canzone Amore libero è disponibile nelle maggiori piattaforme, da Spotify a Apple Music e non solo! Ora c'è grande attesa tra i fan per l'uscita del video clip. Chissà quali sorprese ci riserverà il Man!