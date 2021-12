1 Alex Belli e il post contro Alessandro Basciano

Nella notte Alessandro Basciano ha fatto parlare di sé per via di un abbraccio che ha tentato di dare a Soleil nella notte. Questo ha scatenato la reazione di Alex Belli. Ma prima di parlarne facciamo un passo indietro e vediamo cos’è accaduto. L’ex di Uomini e Donne, infatti, ha avvolto con un braccio la gieffina, il quale non ha troppo gradito e glielo ha spostato per due volte. La spiegazione, forse, arriva da parte di un utente il quale ha rivelato:

Raga manca il pezzo prima, erano abbracciati e lei aveva la gamba sopra di lui, lui le toccava il c**o e sono rimasti un bel po’ così… Ma lei ad un certo punto dice: ‘Come sono finita ad abbracciarti?’. Secondo me non se n’è accorta davvero.

Forse Alessandro Basciano ha frainteso e non ha capito che Soleil probabilmente non se ne è accorta. Fatto sta che un’altra persona su Twitter ha fatto notare che Alessandro ha un certo imbarazzo quando si parla di Soleil: “Ale B è imbarazzatissimo con Sole. Ieri sera Vale guarda Ale B e indica Sole dicendo: ‘Vai a ballare con lei’. E lui: ‘No, no, no, non è vero’. E si gira imbarazzatissimo“. Qualche approccio, quindi, c’è stato ma molto timido. Questo è bastato, tuttavia, per far arrivare la reazione di Alex Belli, il quale ha affermato:

ANCHE SE HAI LE STESSE MIE INZIALI “AB” sei un COPIA INCOLLA, e ATTENZIONE LE CARTE COPIATIVE NON SONO MAI COME GLI ORIGINALI!!!

Insomma, Alex Belli non ha per nulla gradito quanto ha visto. Il rapporto creato con Soleil all’interno lo ricordiamo ancora tutti e ha fatto molto discutere il triangolo che si è venuto a formare con la moglie Delia Duran. Fatto sta che in questi giorni l’influencer ha ammesso una rivelazione fattale dall’ex gieffino. Andiamo a rivedere quanto ha dichiarato. Continuate a leggere…