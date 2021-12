1 Alessandro Basciano e l’abbraccio per Soleil

Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip abbiamo visto l’entrata di tre nuovi concorrenti. Stiamo parlando di Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano. Per quanto riguarda quest’ultimo, ex volto di Uomini e Donne e poi Temptation Island, si sta già chiacchierando molto sui social. In particolare per quanto accaduto nella notte con Soleil Sorge. Come vediamo anche dal video qui sotto, infatti, ha dormito nel letto con l’influencer e altri due concorrenti.

Consiglio per Alessandro: se ti piace una donna, cerca di creare un dialogo prima di arrivare ad abbracciarla.



Soleil che giustamente sposta il suo braccio 👏🏻#gfvip pic.twitter.com/TJtO5VU51N — teoriadelle3s (@solesupporter) December 19, 2021

Dallo spezzo possiamo notare come il gieffino tenti per due volte di mettere il braccio intorno alla vita di Soleil. Ma anche come la ragazza glielo sposta per poi coprirsi con la coperta. A questo punto lui si gira e si rimette a dormire. Questo evento ha fatto parlare molto il web. Alcuni pensano l’avesse scambiata per Sophie, altri invece hanno pensato a un qualche tipo di approccio, considerato che a parole sembra molto timido con lei: “Ale B è imbarazzatissimo con Sole. Ieri sera Vale guarda Ale B e indica Sole dicendo: ‘Vai a ballare con lei’. E lui: ‘No, no, no, non è vero’. E si gira imbarazzatissimo“.

Altri ancora invece sembrerebbe che abbino accusato Soleil di stare un po’ sulle sue. Infatti un altro utente ha rivelato che manca una parte a questo video in cui l’influencer abbraccia Alessandro Basciano ma senza accorgersene: “Raga manca il pezzo prima, erano abbracciati e lei aveva la gamba sopra di lui, lui le toccava il c**o e sono rimasti un bel po’ così… Ma lei ad un certo punto dice: ‘Come sono finita ad abbracciarti?’. Secondo me non se n’è accorta davvero“.

Forse è per questa ragione che in seguito il gieffino ha tentato di metterle il braccio intorno alla vita. Come si svilupperanno le cose tra loro? Lo scopriremo nel prossimo futuro. In passato Basciano è stato fidanzato con Martina Nasoni…