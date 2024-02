NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Febbraio 2024

Sono ormai mesi che si parla di Mirko Brunetti e Perla Vatiero e il pubblico si chiede cosa accadrà tra i due. In queste ore però a schierarsi contro la coppia è stato nientemeno che Alex Belli.

Sono mesi che Mirko Brunetti e Perla Vatiero fanno discutere il web. Il pubblico col passare del tempo ha seguito tutte le peripezie che hanno coinvolto i due ex volti di Temptation Island e di recente sono stati in molti ad attaccarli. Adesso a schierarsi contro la coppia è stato anche Alex Belli. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Dopo settimane di incontri, sorprese e frasi non dette, ieri sera proprio Mirko è tornato nella casa del Grande Fratello, stavolta come ospite. Per tre giorni il gieffino rimarrà all’intero dell’appartamento e in molti si chiedono già cosa potrebbe accadere con Perla.

Sui social intanto qualcuno inizia a essere stufo dei Perletti, nonostante la coppia sia supportata e sostenuta da centinaia di fan che non attendono altro che il ritorno di fiamma. Brunetti e la Vatiero tuttavia sono stati molto criticati e c’è anche chi addirittura li ha accusati di pensare solo al business. A pensarla allo stesso modo sembrerebbe essere anche Alex Belli, che in queste ore durante un’ospitata si è schierato contro Mirko e Perla. L’attore infatti, con i suoi soliti modi di fare, ha affermato:

“Se Perla è ancora innamorata di Mirko? Ti dico io di cosa sono innamorati questi due. Lo vuoi sapere? Della telecamera”.

Le parole di Alex Belli naturalmente non sono passate inosservate. Del resto anche l’attore, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip era stato protagonista di un discusso triangolo con sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Ma cosa accadrà intanto in casa in questi giorni tra Mirko e Perla? Tra i due avverrà il tanto atteso ritorno di fiamma?