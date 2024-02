NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Febbraio 2024

Risale ormai a qualche giorno fa la nuova rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. In queste ore però pare che l’influencer abbia inviato una diffida al suo ex fidanzato.

Cosa succede tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Solo pochi giorni fa è arrivata notizia dell’ennesima rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Come tutti ben sappiamo, da ormai diversi mesi i due ex Vipponi del Grande Fratello Vip 7 sono protagonisti di diversi tira e molla e a seguito di ogni separazione tra loro ci sono sempre stati forti scontri social. Stavolta tuttavia sembrerebbe che le cose siano più serie del previsto e pare che la relazione sia giunta veramente al termine. Come sempre però nelle ultime ore Oriana e Daniele hanno iniziato ad attaccarsi reciprocamente, finendo al centro dell’attenzione mediatica.

Tutto è iniziato quando Dal Moro è stato accusato di avere una nuova relazione. L’ex tronista dal suo canto non ha mai confermato i pettegolezzi, tuttavia ha precisato di non vedere e sentire la Marzoli da un mese. A quel punto l’influencer ha fatto uno sfogo sul suo canale Instagram, durante il quale ha raccontato di aver saputo che Daniele avrebbe avuto un flirt con questa misteriosa ragazza.

Pronta la replica di Dal Moro, che ha invitato la sua ex compagna in live per discutere davanti a tutti di quello che sarebbe accaduto tra loro. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Daniele ha mostrato una lettera di diffida nei suoi confronti, che sarebbe arrivata proprio da Oriana Marzoli.

Dovrebbe far ridere visto che lo aveva già scritto lei?? pic.twitter.com/zWCWharQVT — ✨Alessia Amanim  ✨ (@alessiaamanim) February 14, 2024

Al momento dunque sembrerebbe che i due ex Vipponi siano ai ferri corti e che a oggi non sia possibile una riconciliazione. Ma cosa accadrà tra l’influencer e l’ex tronista di Uomini e Donne nelle prossime settimane? Non resta che attendere per saperne di più in merito.