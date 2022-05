1 La critica di Alex Belli a Soleil Sorge

Non solo Isola dei Famosi, come ogni settimana insieme all’appuntamento con il reality i fan hanno modo di seguire anche Isola Party. Lo spazio d’intrattenimento, condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, vede la presenza di numerosi ospiti. Ieri sera tra i tanti anche Alex Belli e Delia Duran.

L’attore è stato incalzato dalla conduttrice (che ha fatto l’imitazione di Soleil Sorge) gli ha chiesto: “Ma non vi manco un pochino?”, specie ora che è sbarcata in Honduras per un gradito ritorno a L’Isola. La frase è ricollegata all’ennesimo litigio, stavolta social, avvenuto tra i due nei giorni scorsi e che tanto ha fatto discutere (CLICCA QUI PER I DETTAGLI)

Alex Belli, dunque, non si è lasciato sfuggire l’occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “No, Sole, non ci manchi per niente. Poi sai cosa c’è? Sei un’incoerente, pazza. Anzi…Ti do una news flash, chicca: dei tuoi click non me ne frega niente”, ha detto ridacchiando l’ex gieffino rivolgendosi all’imitatrice di Soleil Sorge, per poi spiegare nel dettaglio cosa è successo, spinto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri:

“In verità è una ca**ta. Non li seguo nemmeno io. Semplicemente tutte le volte, ma anche a me piace e sono il re del dissing, mi piace quando ci sono queste cose. Ma qui non c’è nessun dissing, c’è una verità vera, pura”.

Ha esordito Alex Belli, che si è poi addentrato nel discorso lanciando qualche stoccata a Soleil Sorge…