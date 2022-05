1 Litigata social tra Alex Belli e Soleil Sorge

Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più distanti ormai. Il legame instaurato nella Casa del Grande Fratello Vip 6 sembra essere solo un lontano ricordo sbiadito. L’influencer, che lo aveva bloccato su Instagram perché seccata da alcuni atteggiamenti da parte dell’attore, ha trovato dalla sua parte anche mamma Wendy, la quale aveva avuto qualcosa da ridire nei confronti del Man.

Proprio di questo Soleil Sorge, come raccolto da Biccy, ne ha parlato al settimanale Chi, spiegando come anche sua mamma non sia stata molto felice del comportamento avuto da Alex Belli: “[…] In realtà mia madre è un monaco buddista, ma allo stesso tempo ha un lato da mamma leonessa. Ha reagito davanti all’ennesima falsità di Alex. Quanto ho preso da lei nel carattere? Tanto, purtroppo e per fortuna”.

Il tutto è stato poi ripreso dai vari siti web e in particolare Alex Belli ha condiviso l’articolo di GiuseppePorro.it. L’attore non ha nascosto il suo fastidio e ha commentato su Twitter: “GIUSTO PER LA CRONACA… Poi sono io che parlo di lei!!! L’incoerenza ormai non ha confini… Almeno avere le “pa**e” di non rinnegare sempre tutto, ma quando lo capirai sarà troppo tardi! Buona vita”.

Soleil Sorge, dalla sua, si è difesa dalle parole di Alex Belli e ha così risposto per le rime: “Tieni, prenditi sti click, ma poi leggi l’intervista e mettiti l’animo in pace. La mia vita è già troppo buona. Xoxo #yourewelcome“. A sua volta l’attore si è esposto nuovamente: “VAI CON IL DISSING CHICCA… che sai cosa me ne faccio dei CLICK???”.

Lo scambio di tweet tra Alex Belli e Soleil Sorge

Infine l’influencer ha postato un altro commento….

post muto pic.twitter.com/jT9bKjC1M0 — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) May 26, 2022

Che sia dunque svanita la ‘chimica artistica’ tra Alex Belli e Soleil Sorge? Questo ce lo dirà solo il tempo. Intanto recentemente è arrivata una nuova news che riguarda l’influencer…