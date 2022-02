Ieri sera Alex Belli è tornato nella casa del Grande Fratello Vip 6, con lo scopo di riconquistare sua moglie Delia Duran, che nel mentre non è rimasta entusiasta, almeno inizialmente, del ritorno dell’attore. Dopo la fine della diretta i due hanno avuto modo di avere un primo confronto, e così proprio Alex ha spiegato perché ha deciso di fare ritorno in casa e in merito ha affermato:

“Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla. Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima! Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un bellissimo percorso. Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking”.