Puntata di fuoco questa sera al Grande Fratello Vip 6. A finire al centro dell’attenzione sono state subito Delia Duran e Soleil Sorge, che hanno avuto un ennesimo confronto. Successivamente a dire la sua è stata anche Nathaly Caldonazzo, che ha espresso il suo pensiero su Alex Belli e sulla situazione venutasi a creare. Già qualche ora fa l’attrice aveva speso delle dure parole per il marito di Delia, affermando:

“Narcisista patologico e malato di mente. Pericoloso per la donna. Urla poi, che ca**o urli. Quando urlano è perché vengono smascherati. È sempre un urlo sopra le righe e fuori luogo, se ci fai caso. Come se ci butti l’acqua santa addosso capito? Con gli uomini così vince chi fugge, capito? Chi fugge a gambe levate. Tanto non cambiano. lo vedo un narcisista patologico senza alcun dubbio”.