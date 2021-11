1 Soleil Sorge racconta un sogno hot ad Alex Belli

Ieri notte nella casa del Grande Fratello Vip 6 c’è stato uno scambio di confessioni tra Soleil Sorge e Alex Belli. E sono state decisamente hot. Parliamo di sogni non proprio casti, ma diciamo un po’ “particolari”.

Come riporta il sito Biccy.it, tutto è iniziato dalla nota influecer che all’attore ha rivelato di aver sognato di chiudersi nell’armadio con un amico, senza però voler dire il nome. Queste le sue parole:

“Non ti dico cosa di preciso e con chi. A un certo punto entro in questa stanza che sembrava qui dentro la casa e finisco dentro l’armadio con questo ‘amico’. E tipo c’è stata una cosa un po’, dai vabbè hai capito. Poi oggi mi sono svegliata e quando mi sono avvicinata all’armadio ho vissuto il sogno e sono andata via perché era strana come situazione”.

Alex Belli si è mostrato molto interessato e ha chiesto più volte il nome di questo “amico” presente nel sogno. Ma Soleil, molto imbarazzata, si è rifiutata categoricamente di dirlo. Per questo motivo il web pensa che sia l’attore il protagonista del sogno di lei. E lui stesso ha avuto lo stesso pensiero mostrandosi anche un po’ contento di questa cosa.

Ma non finisce qui, perché lo stesso Belli giorni fa ha fatto un sogno simile e lo ha raccontato proprio dopo questa confessione della sua coinquilina. Ecco cosa è successo…