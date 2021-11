1 L’intervento della famiglia di Alex Belli

Continua a far discutere la frase pronunciata da Alex Belli durante una chiacchierata in piscina con Soleil Sorge e Davide Silvestri. I tre parlavano di una recita di Natale, per poi ipotizzare varie scene da proporre ai loro compagni. A un certo punto il marito di Delia Duran ha detto che sarebbero caduti uno a uno, con Soleil che ha aggiunto: “Con lui per ultimo“, indicando Davide, seduto lì accanto a lei. Da qui l’esclamazione di Alex che sta facendo discutere: “No, per ultimo rimane Manu perché non può cadere“, lasciandosi scappare poi una risata.

L’accaduto ha indignato il web, tanto da portare la famiglia di Alex Belli a intervenire pubblicamente con una storia su Instagram. Ecco quanto segue:

“Per chi non sa: Alex ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzandoci e supportandolo. Tutti sbagliamo ma non tutti siamo uguali. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi. Lui ha fatto sicuramente una battuta triste ma isolata”.

Si apprende dal comunicato, per poi spostare l’attenzione sul rapporto tra Alex Belli e Manuel Bortuzzo:

“È vicino a Manuel, ironizza insieme a lui esorcizzando i suoi disagi ed è sempre stato carino nei confronti di tutti i suoi amici. Non dimentichiamoci di quello che Alex ha fatto in tutto il suo percorso, non lasciamoci trascinare dalla rabbia, cosa troppo semplice, adesso, nel farweb”.

La storia dello staff di Alex Belli condivisa da Amedeo Venza

A seguito di questo episodio il pubblico fin da subito si è spaccato in due. Tra chi ha condannato il comportamento di Alex Belli e ne chiede provvedimenti e chi invece continua a supportarlo. Non sono mancati però duri attacchi da parte di alcuni utenti, che ci sono andati giù pesante nei confronti dell’attore, tanto che lo staff ha postato degli screen a riguardo. In essi si legge appunto qualcuno augurargli di avere un figlio con delle problematiche e non solo. Insomma attacchi feroci che hanno quindi portato la famiglia e il suo staff al messaggio riportato precedentemente.

Riguardo all’argomento, intanto, si è espresso anche lo staff di Manuel Bortuzzo e il padre del ragazzo. Di seguito la replica alla frase di Alex Belli…