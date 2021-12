1 La camicia di Alex Belli

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 e anche stasera non poteva mancare un intervento di Alex Belli. Tuttavia stasera l’attore non era presente in studio, a causa di problemi di salute, e si è così collegato da casa sua a Milano con Alfonso Signorini. Fin dal primo momento però i più attenti hanno notato un particolare che non è passato inosservato e che riguarda la camicia indossata da Alex.

Belli infatti ha deciso si sfoggiare una camicia leopardata rosa, che chi segue con attenzione il Grande Fratello Vip conosce molto bene. Lo scorso anno infatti a indossare lo stesso capo d’abbigliamento durante una diretta del reality è stato nientemeno che Tommaso Zorzi!

Ma quanto costa la camicia indossata da Alex Belli, che aveva usato anche il vincitore della scorsa edizione? Andiamo a scoprirlo. Si tratta di una camicia firmata Benevierre che ha un costo di € 139,00.

Naturalmente l’accaduto sta già facendo discutere il web e Alex è finito nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Belli nel mentre ha anche avuto la possibilità di salutare i Vipponi in casa, e non è escluso che anche in seguito l’attore intervenga nuovamente per dire la sua su quello che accade all’interno del Grande Fratello Vip 6.

