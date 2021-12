Alex Belli non riceve nessun messaggio dalla famiglia e tenta di sfondare la porta rossa (VIDEO)

Per Alex Belli nessun video messaggio dalla famiglia

Questo pomeriggio i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono stati chiamati a riunirsi in salone per vedere alcuni video. Come sappiamo, nella puntata di ieri Alfonso Signorini ha annunciato che la data della finale sarà il 14 marzo e molti sono rimasti allibiti. Il conduttore ha chiesto loro di riflettere e di prendere una decisione dopo aver parlato con manager, parenti e tra loro. E proprio oggi tutti avrebbero ricevuto un messaggio dai propri familiari. Ma per Alex Belli c’è stata una brutta sorpresa.

Tutti i vipponi hanno ricevuto un breve video messaggio dalle loro famiglie, chi dai figli, chi dai mariti, mogli, fidanzati, fidanzate, chi dai genitori, da sorelle, fratelli e parenti vari. Tutti (a parte i nuovi entrati che sapevano già la data), tranne Alex. Per lui non c’è stato nessun tipo di messaggio. Non ci si aspettava certo la moglie Delia Duran, ma non c’è stata nessuna parola nemmeno dai fratelli, i genitori o qualche amico.

Il momento in cui Man realizza che non ha ricevuto un video nemmeno dal panettieri di Signorini



#gfvip pic.twitter.com/JKzlEUNsIh — OverParty (@OverpartyC) December 11, 2021

Inutile dire che l’attore ci è rimasto molto male e si è alzato dal divano molto arrabbiato. Gli altri concorrenti hanno ovviamente notato questa cosa e ne hanno parlato tra loro. Tutti sono rimasti un po’ sconvolti. Ma la stessa Jessica ha fatto notare che, a parte Delia, forse nemmeno la sua famiglia è d’accordo su quello che vedono essendo molto tradizionalisti e credenti.

E lo stesso Alex Belli, dopo essersi alzato dal divano, ha avuto una reazione fortissima volendo abbandonare la casa. Infatti l’attore si è diretto alla porta rossa e ha cercato di aprirla. Ma il Grande Fratello l’ha bloccata. Ha urlato di farsi aprire la porta e di volersene andare, mentre Soleil Sorge ha cercato di fermarlo e calmarlo.

NO VABBÈ MA HANNO BLOCCATO LA PORTA PER NON FAR USCIRE ALEX MA DAI ERA L’UNICA OPPORTUNITÀ CHE AVEVAMO PER LIBERARCENE #GFVIP pic.twitter.com/SbePbwhvG9 — Ale🍒 | Oppini stan 🐀✨ (@ale_ciarrox98) December 11, 2021

Purtroppo, però, la regia ha censurato tutto cambiando inquadratura.

