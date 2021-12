Alfonso Signorini annuncia quando finirà il GF: la reazione dei vipponi non è delle migliori (VIDEO)

Alfonso Signorni ha annunciato che il Gf Vip finirà il 14 marzo. Ma come hanno reagito i concorrenti? Ecco cosa è successo.

La reazione dei Vip alla data di fine del GF

Questa sera, sul finale, Alfonso Signorini ha fatto sapere ai concorrenti del Grande Fratello Vip 6 quando finirà il reality. Come sappiamo, la messa in onda è stata allungata. Se si sarebbe dovuto concludere ora a metà dicembre (quindi tra pochi giorni), l’enorme successo ha spinto Mediaset ad allungare il GF Vip.

La data di fine del famoso reality è quindi segnata al 14 marzo. Questo significa che i vipponi avranno ancora altri mesi per stare all’interno della casa più spiata d’Italia. Che ci fosse un allungamento i concorrenti già lo sospettavano e infatti in molti hanno già detto che non continueranno dopo il 13 dicembre. Ma qualcuno cambierà idea?

Comunque stasera Signorini ha fatto sapere loro la data ufficiale di conclusione. Ha chiamato a riunirsi tutti quelli che sono entrati dall’inizio e ha dato loro la notizia. Il primi ad averlo saputo sono stati Giucas Casella e Miriana Trevisan che sono stati invitati ad indovinare la data. E proprio Miriana l’ha indovinata. La loro reazione è stata positiva.

La finalissima di #GFVIP arriverà il… 14 marzo 2022! 😍 pic.twitter.com/Lh8OMJ3MUR — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2021

Successivamente hanno raggiunto gli altri in salone e hanno dato loro la notizia. Le reazioni, come vediamo nel video qui sotto, sono state diverse tra loro. Alcuni sono rimasti sorpresi, altri lo avevano già intuito, come detto.

E finalmente i VIPPONI scoprono la data della finale: il 14 di marzo scopriremo il vincitore di questa leggendaria edizione di #GFVIP! pic.twitter.com/lZdvVnKUbp — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2021

Come si vede, la maggior parte di loro non l’ha presa benissimo. Vediamo ad esempio Alex Belli molto serio, così come le principesse e Manuel Bortuzzo. Soleil Sorge ha mostrato addirittura una certa crisi.

Signorini ha cercato comunque di tranquillizzarli e ha dato loro il modo e il tempo di parlare tra loro, con le famiglie e gli agenti per poi prendere la decisione. Questa decisione sarà riferita nella puntata di lunedì 13 dicembre.

