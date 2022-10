Alex Belli ha proposto una cosa a 3 ad Antonella con Delia (VIDEO)

La proposta d Alex Belli ad Antonella Fiordelisi

Direttamente dal GF Vip 7 arriva una rivelazione sconvolgente uscita dalla bocca di Antonella Fiordelisi e riguardante Alex Belli e Delia Duran. In pratica Antonella si trovava sul divano abbracciata a Edoardo Donnamaria. E lui ad un certo punto, guardando le foto delle vecchie edizioni appese al muro, ha detto: “Però Alex Belli è davvero bello”.

Proprio dietro al divano in cui erano seduti loro, infatti, c’è una gigantografia con Belli, Delia Duran e Soleil Sorge durante il GF Vip 6. E così Antonella ha fatto la sua rivelazione lasciando il pubblico di sasso. La vippona ha infatti detto che in passato Alex Belli le aveva proposto di fare una cosa a tre con lui e Delia.

La Fiordelisi ha continuato il suo racconto dicendo di aver rifiutato perché non era interessata per il momento ad avere rapporti intimi con una donna. Nel caso avesse cambiato idea, gliel’avrebbe fatto sapere. E da qui Edoardo ha fatto una battuta dicendo che prima di tutto doveva farlo sapere a lui, dato che stando insieme non vuole condividerla con nessuno.

Dopo un paio di risate, Antonella Fiordelisi ha continuato spiegando che Alex e Delia hanno davvero un amore libero. E ha aggiunto che sono due persone davvero molto simpatiche e divertenti.

Novella 2000 © riproduzione riservata.