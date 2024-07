Nel cast del reality The Social Home, che sarà condotto da Alex Belli, ci sarà anche un ex Vippone del GF Vip 6

Alex Belli debutta come conduttore di un reality show, The Social Home. Proprio in queste settimane si sta definendo il cast di concorrenti e a prendere parte al programma ci sarà anche un ex Vippone del Grande Fratello Vip 6.

Un ex Vippone nel programma di Alex Belli

Chi segue il mondo dello spettacolo sa bene che nel corso degli anni Alex Belli ha preso parte a diversi reality show, da Ballando con le Stelle, a L’Isola dei Famosi, passando per Temptation Island Vip e il Grande Fratello Vip. In ognuna di queste esperienze l’attore ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare sempre di più dal grande pubblico, conquistando i telespettatori. Adesso, dopo essere stato concorrente di diverse trasmissioni, è giunta l’ora per Alex di assumere un nuovo ruolo.

Come in molti di certo già sapranno, Belli sta per debuttare come conduttore proprio di un reality show, il cui titolo è The Social Home. Si tratta di un programma che andrà in onda esclusivamente sul web e che di certo è già attesissimo dagli utenti. A prendere parte allo show saranno 16 concorrenti Vip e Nip che avranno a che fare con la scienza. I concorrenti verranno divisi in due squadre e dovranno sfidarsi con test fisici e mentali.

Proprio in queste settimane si sta definendo il cast di The Social Home e solo di recente è stato annunciato che tra i concorrenti Vip ci saranno anche Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex volti di Temptation Island. In queste ore come se non bastasse è stato anche annunciato che a far parte del reality di Alex Belli ci sarà anche un ex Vippone del Grande Fratello Vip 6. Di chi parliamo? Nientemeno che di Gianluca Costantino.

Si inizia dunque a definire il cast del programma. Ma come ci stupirà l’attore e cosa accadrà all’interno della casa? Non resta che attendere per scoprirlo.