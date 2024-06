Spettacolo

Vincenzo Chianese | 17 Giugno 2024

Alex Belli diventa presentatore! Il celebre attore infatti condurrà un nuovo reality show che andrà in onda sul web. Tra i concorrenti in gara anche due ex protagonisti di Temptation Island.

Alex Belli debutta come conduttore

Senza dubbio Alex Belli è ben avvezzo ai reality show. Con il passare del tempo infatti il celebre e amato attore ha preso parte a diverse trasmissioni Rai e Mediaset, come Ballando con le Stelle, L’Isola dei Famosi, Temptation Island Vip e il Grande Fratello Vip. In ognuno di questi programmi il compagno di Delia Duran è sempre riuscito a conquistare il pubblico, finendo spesso al centro dell’attenzione mediatica. Adesso, dopo numerose esperienze da concorrente di reality, per la prima volta Alex vestirà un ruolo del tutto inedito per lui: quello di conduttore.

Ebbene sì! Belli è stato scelto per presentare un nuovo programma, che andrà in onda esclusivamente sul web. Il reality che condurrà Alex si chiama The Social Home e debutterà prossimamente. Si tratta di un format che prevede la partecipazione di 16 concorrenti, tra Vip e Nip, che avranno a che fare con la scienza. I protagonisti della trasmissione verranno divisi in due squadre e puntata dopo puntata si sfideranno a colpi di test fisici e mentali e sarà solo il pubblico a decidere chi potrà proseguire il suo percorso.

Nel mentre in queste ore la produzione di The Social Home ha annunciato che a prendere parte al reality show condotto da Alex Belli ci saranno anche due ex protagonisti di Temptation Island. Di chi parliamo? Nientemeno che di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, che solo lo scorso anno hanno partecipato al programma in onda di Canale 5. La coppia tuttavia gareggerà come unico concorrente.

Parte dunque una nuova avventura per Alex, a cui facciamo il nostro più sincero in bocca al lupo.