Grande successo per Petit. Oggi infatti il singolo del cantante di Amici 23 Mammamì è stato certificato Disco d’Oro.

L’ex allievo di Amici 23 vince il Disco d’Oro

Sono stati mesi decisamente intensi gli ultimi per Petit. Senza dubbio il giovane artista è stato uno dei protagonisti assoluti di Amici 23 e proprio all’interno della scuola ha conquistato il cuore del pubblico con la sua musica. Dopo la fine della sua esperienza, l’ex allievo di Rudy Zerbi ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e ha così pubblicato il suo primo EP, che in queste settimane ha scalato le classifiche. Il progetto contiene al suo interno i brani che abbiamo imparato a conoscere nel programma e anche alcuni inediti e di certo sta regalando grandi soddisfazioni al cantante.

Allo stesso tempo Petit ha annunciato le prime date del suo tour di club, che inizierà in autunno. Pochi giorni fa come se non bastasse l’ex volto del talent di Maria De Filippi ha anche rilasciato il remix di Mammamì, che di certo è una delle hit più amate dell’estate. Oggi come se non bastasse è arrivata l’ennesima soddisfazione per il cantante.

Proprio Mammamì infatti è stata certificata Disco d’Oro, segno dunque che la canzone sta continuando a fare breccia nel cuore del pubblico. Grande traguardo dunque per l’ex allievo di Amici 23, che di certo è uno degli artisti del momento. Petit intanto sta continuando a concentrarsi sulla sua carriera e nei prossimi mesi potrebbero arrivare grosse sorprese per tutto il pubblico.

Il giovane artista nel mentre prosegue anche la sua relazione con Marisol, conosciuta all’interno della scuola. A oggi pare che i due siano ancora uniti e affiatati e solo qualche settimana fa il cantante ha raccontato cosa lo ha fatto innamorare della ballerina. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Cosa mi ha fatto innamorare di Marisol? La sua solarità, il carattere, poi è una bellissima ragazza. Mi sono innamorato di come è fatta lei. Non ho mai pensato che il rapporto con Marisol potesse togliermi le energie rispetto al percorso che stavo facendo. Lei mi ha aiutato veramente tanto nei momenti down, è sempre venuta lì ad aiutami e a darmi una mano”.