1 Alex Belli scopre le foto tra Delia e Simone

Puntata carica di emozioni e colpi di scena quella di questa sera al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini insieme ad Alex Belli e Soleil Sorge ha voluto parlare del bacio appassionato durante lo spettacolo di sabato della Turandot. Un gesto che ha scatenato diverse reazioni, tra qui quella di Delia Duran, che sembra esserne rimasta delusa. Proprio la modella, intanto, è stata immortalata dal settimanale Chi insieme al collega Simone Bonaccorsi sabato sera insieme a Torino. Delia era a una sfilata di spose e stava lavorando. Nel backstage ha incontrato proprio Simone.

Proprio con quest’ultimo Delia Duran e Alex Belli hanno vissuto l’esperienza di Temptation Island Vip 2019. Dunque entrambi conoscono molto bene Stefano Bonaccorsi, come mostrato da questo scatto. A quanto pare, infatti, Alex e Simone hanno anche lavorato insieme…

Il post di Simone Bonaccorsi – la foto con Alex Belli

Ma torniamo alla questione. Riguardo al bacio con Soleil Sorge, Alex Belli ha commentato: “Non lo so come può aver reagito. Se ha capito il mio modo di essere. Ma non lo so. Gliel’ho detto anche a lei. Il sentimento tra me e Soleil è vero. È una forma d’amore un po’ diversa. Se mi date un ruolo lo interpreto”. Alfonso gli ha fatto notare come in realtà questo atteggiamento ha destato non poche perplessità e sembra che anche quasi tutti i coinquilini ne siano convinti.

Chiusa per un momento la questione, Alfonso Signorini ha ripreso l’argomento e prima di affrontare il tutto con l’attore, ha fatto vedere le foto “rubate” a Soleil Sorge: “No, ma questo è lo stesso vestito che aveva in puntata. Se fosse quello che sembra mi spezzerebbe un po’ il cuore per Alex. Magari sapevano del fotografo. Ah sono immagini rubate? Sono amici. Mi auguro non ci sia una premeditazione perché sarebbe ridicolo. Si stanno abbracciando dietro il set… I diretti interessati devono parlarne. Cosa ne penso io? (risata ndr)”.

Ma come avrà reagito Alex Belli? Andiamo a scoprilo insieme…