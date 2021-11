Delia Duran è stata sorpresa in compagnia di un ex volto di Temptation Island Vip. Ecco di chi si tratta

Delia Duran con un ex concorrente di Temptation Island

Non appena ha avuto inizio la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, questa sera lunedì 29 novembre 2021, Alfonso Signorini ha lanciato uno scoop. Stiamo parlando di alcune foto che hanno immortalato Delia Duran, moglie di Alex Belli, insieme a un altro uomo. I due sembrerebbero molto vicini. Queste le parole del conduttore:

[…] fra le braccia di un altro uomo. Diciamo che, veramente, tutto ci aspettavamo tranne che questo. Soprattutto dopo i baci infuocati che lei e il marito si erano dati venerdì scorso. E Alex come la prenderà? Si sarà vendicata di suo marito? Un modo come un altro per restituire pan per focaccia? Oppure, alla fine, ha capito che non valeva tanto la pena prendersela e si è data alla pazza gioia? Lo capiremo.

Il ragazzo misterioso con cui la rivista Chi, diretta da Alfonso Signorini, ha immortalato Delia Duran sarebbe un ex protagonista di Temptation Island Vip. Stiamo parlando dell’edizione del 2019 e si tratterebbe di Simone Bonaccorsi, modello italiano che in passato ha conquistato la fascia di più bello d’Italia. Ad oggi non sappiamo se si tratta di un possibile avvicinamento romantico oppure no, come detto in precedenza. La cosa certa, però, è che l’ex di Temptation Island si è da pochi mesi lasciato con Chiara Esposito e al momento risulta single.

Presto scopriremo cosa sta accadendo davvero. Non ci resta che attendere le parole di Delia per capire meglio le dinamiche della situazione. Per rivedere la puntata, ricordiamo, potete accedere alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Cliccando QUI, invece, potete vedere il video con la foto in questione. Continuate a seguirci per tante altre news.

