1 Nuovo bacio tra Soleil e Alex

La “chimica artistica” tra Soleil Sorge e Alex Belli torna di nuovo a far discutere. Il rapporto tra i due gieffini è stato più volte da loro definito come un’amicizia e una sintonia mentale. Tuttavia alcuni loro avvicinamenti particolari non hanno fatto affatto piacere a Delia Duran, la compagna dell’attore. Qualche settimana fa la modella ha avuto un confronto accesso con la Sorge, condannando il suo modo di fare e definendola poco carinamente “gatta morta”. Lo scorso venerdì Delia ha avuto la possibilità di rientrare nuovamente in casa, questa volta per un incontro chiarificatore con il suo Alex.

A non passare inosservata è stata però la reazione di Soleil. Mentre la coppia parlava e poneva fine alle discussioni, lei è corsa in cucina a mangiare scatenando le ironie del web. Delia ha poi seppellito l’ascia di guerra anche con l’influencer e tutto sembra essere tornato alla normalità. Fino a ieri sera (forse). Nel corso della serata infatti Katia Ricciarelli e gli altri vipponi hanno proposto una versione made in GF Vip della Turandot.

Durante la proposizione dell’opera classica Soleil Sorge e Alex Belli si sono scambiati, per esigenze di copione, un lungo bacio cinematografico che ha però fatto discutere. In molti infatti hanno notato in quel momento un’enorme passione da parte dei protagonisti e secondo diversi utenti il fuoco tra i due è evidente. Come reagirà Delia a questo scambio “affettuoso” tra il compagno e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Ci aspetta l’ennesimo confronto a tre all’interno della casa?