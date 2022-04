La reazione di Alex Belli e delle Selassié

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Alex Belli e Soleil Sorge. Inaspettatamente infatti l’influencer ha defollowato sui social non solo l’attore, ma anche Jessica e Clarissa Selassié. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato di voler fare piazza pulita e ha così smesso di seguire i suoi ex compagni di avventura del Grande Fratello Vip 6. Naturalmente in queste non è tardata ad arrivare la reazione di Alex e delle Principesse, che hanno pubblicato delle storie in cui si mostrano insieme mentre ridono e scherzano sulla situazione. Nel filmato inoltre sentiamo Belli affermare:

“Oggi è la giornata del defollowing. Ci defollowiamo tutti quanti”.

Pare dunque che i rapporti tra Soleil Sorge, Alex Belli e le sorelle Selassié siano ormai giunti al termine. Nel mentre solo qualche ora fa proprio l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha parlato dell’amicizia con l’attore nel corso di una lunga intervista per FanPage. Ecco cosa ha dichiarato Soleil in merito:

“Si è instaurato un bellissimo rapporto con una persona meravigliosa che senza dubbi avrei portato fuori, nella mia vita, come un amico. La mercificazione del nostro rapporto, il voler incessantemente ribadire questa storia di un possibile triangolo, quando io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l’amicizia, mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni. Se la nostra amicizia è finita è perché quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quelle persone”.

Ma non solo. Soleil Sorge ha annunciato di non sentire più Alex Belli, e ha fatto i nomi dei Vipponi con cui è rimasta in contatto:

“Se sento Alex? No, a differenza di molte altre persone con cui sono rimasta in contatto, da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, a Katia Ricciarelli”.

