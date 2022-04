1 Soleil Sorge sente ancora Alex Belli?

Protagonista del Grande Fratello Vip 6, anche se non lo ha vinto, Soleil Sorge è subito sbarcata a La Pupa e il Secchione in veste di opinionista, a dimostrazione di quanto il suo personaggio sia spesso al centro dell’attenzione. Sicuramente dentro la casa ha fatto molto discutere il suo rapporto con Alex Belli e la famosa chimica artistica. Il tutto poi sfociato in un triangolo amoroso per via dell’intervento della moglie di Alex, Delia Duran.

La giovane influncer, diventata famosa dopo la sua partecipazione a Uomini e donne, è stata intervistata da Fanpage.it. E tra le domande non poteva non esserci quella riguardante il suo rapporto con Belli:

“Si è instaurato un bellissimo rapporto con una persona meravigliosa che senza dubbi avrei portato fuori, nella mia vita, come un amico. La mercificazione del nostro rapporto, il voler incessantemente ribadire questa storia di un possibile triangolo, quando io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l’amicizia, mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni. Se la nostra amicizia è finita è perché quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quelle persone.”

Dispiaciuta per come è andato a finire questo rapporto, Soleil Sorge rivela che adesso con Alex Belli non si sente più, nemmeno qualche messaggio: “No, a differenza di molte altre persone con cui sono rimasta in contatto, da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, a Katia Ricciarelli”.

