Il gesto di Soleil Sorge

Una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 6 è stata senza dubbio Soleil Sorge. Nel corso degli ultimi mesi come sappiamo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita al centro dell’attenzione mediatica per via del triangolo amoroso nato con Alex Belli e Delia Duran, che ha fatto discutere l’Italia intera. Dopo la fine del reality tuttavia la Sorge ha troncato ogni rapporto con l’attore e sua moglie, e adesso è arrivato il gesto che nessuno poteva aspettarsi. Soleil ha infatti smesso di seguire sui social non solo Alex, ma anche altri Vipponi. A finire nel mirino dell’influencer, oltre all’attore, sono state infatti anche Jessica e Clarissa Selassié. Solo poco prima l’ex corteggiatrice aveva annunciato su Twitter:

“Friendly reminder: è il momento di fare le pulizie Primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo”.

Non sorprende tuttavia la scelta di Soleil Sorge di smettere di seguire sui social Alex Belli. Solo qualche ore fa infatti l’ex volto di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista a FanPage, durante la quale ha parlato proprio del suo rapporto con l’attore e della loro amicizia, ormai giunta al termine. Queste le parole di Soleil a riguardo:

“Si è instaurato un bellissimo rapporto con una persona meravigliosa che senza dubbi avrei portato fuori, nella mia vita, come un amico. La mercificazione del nostro rapporto, il voler incessantemente ribadire questa storia di un possibile triangolo, quando io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l’amicizia, mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni. Se la nostra amicizia è finita è perché quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quelle persone”.

