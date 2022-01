1 La stoccata di Alex Belli agli ex compagni

Alex Belli in studio al GF Vip – foto per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Sebbene dal 13 dicembre non sia più tra i concorrenti della Casa più spiata d’Italia, Alex Belli continua a essere protagonista al Grande Fratello Vip 6. Già diverse volte l’attore ha avuto modo di ritornare nell’abitazione che l’ha ospitato per alcuni confronti con gli ex coinquilini e ultimamente ha avuto modo di collegarsi sia da studio che da casa. Ma non solo.

Anche su Twitter Alex Belli fa parlare di sé. Questo perché l’attore non manca occasione di scrivere post (non ultimo quello rivolto a Soleil Sorge) indirizzati agli altri vipponi. Nelle scorse ore l’attore è ritornato sull’amato social e ha “cinguettato” qualcosa. Non ha fatto nomi e non ha precisato a chi siano rivolte queste parole, ma è ben chiaro che stia parlando di tutti coloro che hanno lamentato la sua “presenza” costante in ogni blocco durante le puntate. Ecco cos’ha scritto:

“Tappezzerie” e “AnsiaMan” di AcchiappaClip, che si chiedono perché ci sono blocchi su di me… preoccupatevi perché non ci sono blocchi su di voi e fatevi 2 domande??“, ha twittato Alex Belli.

Tweet di Alex Belli

Ma non è finita qui, perché Alex Belli ha continuato a lanciare ancora qualche stoccata agli ex compagni d’avventura: “La Verità è che vedo solo dei Beta, Epsilon, Iota e Nu!!! Ma senza un Alpha siete il Grande Geriatrico o Grande washing dishes!!”

Le parole di Alex Belli su Twitter

Chissà se le sue parole verranno nuovamente riprese in puntata per un confronto con gli altri componenti del cast ancora in gioco. Alex Belli continua a far discutere sia in Casa che sui social! Intanto nei giorni scorsi l’attore ha scritto una lettera a sua moglie Delia Duran e per farlo si è affidato a Novella 2000. Andiamo a rileggere qualche stralcio…