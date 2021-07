1 Alex Belli e la rivelazione piccante

Alex Belli e Delia Duran hanno cominciato la loro relazione circa due anni e mezzo fa. Finalmente hanno potuto coronare il loro amore sposandosi di recente dopo che lui le aveva fatto una romantica proposta su una spiaggia alle Maldive. Durante un’intervista al settimanale Nuovo, l’attore ha rivelato alcuni dettagli piccanti sul suo rapporto con l’ormai moglie, come possiamo leggere anche su Gossip e TV. Alla domanda dell’intervistatore se per lui la passione è importante, la celebrità ha risposto come segue:

Assolutamente sì. Avere una sana e costante intimità è la chiave di tutto. Delia e io facciamo l’amore due otre volte al giorno. Però non basta. Bisogna lasciarsi liberi l’un l’altra, non essere pressanti e, soprattutto, condividere un progetto di vita insieme. Sia nel privato sia in campo lavorativo.

L’intervista di Alex Belli, poi, è continuata parlando anche del futuro e della possibilità di avere dei figli. Ecco il suo commento a tal proposito:

Ora abbiamo molti progetti di lavoro e siamo concentrati su quelli. Per ora stiamo facendo le prove generali da genitori con la nostra cagnolina, Bella. Ha portato una grande gioia in casa, ma è molto impegnativa. Ci sveglia alle 6 del mattino perché vuole mangiare e sgranocchia tutto ciò che trova. Dalle ciabatte ai libri. Poi magari un domani ci sarà posto anche per un bimbo.

Inoltre ha rivelato anche che stanno programmando un viaggio intorno alle isole siciliane, le Egadi. E dal punto di vista lavorativo cos’ha raccontato Alex Belli? Per scoprirlo continuate a leggere qui di seguito…