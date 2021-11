1 Alex Belli viola il regolamento del GF Vip?

In queste ultime ore si sta parlando moltissimo di Alex Belli e non soltanto per i suoi litigi con Aldo Montano, ma anche per un qualcosa che sarebbe avvenuta nella diretta della puntata del 1° novembre 2021. Un video, infatti, mostrerebbe il concorrente mentre gira due piramidi delle nomination, quasi come per controllare quale prendere una volta arrivato il suo turno.

La SCORRETTEZZA di Alex Belli che approfitta di un momento di caos per scegliersi il piramidale rosso e fare la nomination in confessionale. #GFVip @GrandeFratello pic.twitter.com/JF19WqZGxW — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 2, 2021

Le cose, però, potrebbero essere molto diverse da quello che sembrano. Il web si è letteralmente spaccato in due fazioni. Da una parte c’è, infatti, chi sostiene che lo abbia fatto nel corso effettivo della puntata serale. Per esempio un’utente dice: “Ma questa cosa è da squalifica o quantomeno da provvedimento disciplinare serio. Vediamo di fare qualcosa. Sono stanca di chi pensa di poter fare il c***o che vuole senza ripercussioni“. Un’altra fetta di pubblico, però, difende il concorrente.

La verità, infatti, sarebbe un’altra. In molti, infatti, riportano che il fatto sarebbe avvenuto post puntata: “Stanca di dirlo. Alex Belli non mi piace, ma le bugie ancora meno. Era già finita la puntata, scorrevano i titoli di coda. Non inventate le cose solo per dar contro a questo o all’altro. A prescindere dalla realtà dei fatti. Ma dove stiamo finendo?“. A confermare ciò, poi, anche un altro video in cui, durante le nomination, Alex sembrerebbe prendere una piramide diversa da quelle che avrebbe già guardato.

infatti non ha scelto neanche uno di quelli che ha toccato 🤦🏼‍♀️ pur di attaccarlo si fa di tutto pic.twitter.com/YUFChlGXPM — setha cohen ♍️✨ (@legillimens_x) November 2, 2021

Vedremo come si risolverà la situazione. Nel frattempo, in queste ultime ore, il gieffino è impegnato in delle liti con Aldo Montano. Il campione olimpico, infatti, si è lamentato quando è venuto a conoscenza di alcuni confessionali, poco carini, che ha fatto l’attore nei suoi confronti. Quando Aldo ha cercato un confronto i due si sono scontrati duramente. Rivediamo il momento…