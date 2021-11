Scontro tra Aldo Montano e Alex Belli

Halloween ha regalato numerosi dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip. Alex Belli, durante un confronto piuttosto acceso con Gianmaria Antinolfi, ha parlato anche di Aldo Montano. A proposito dello schermidore ha detto di sapere perfettamente cosa pensa di lui e che alle sue spalle l’ha considerato “falso e ipocrita”, cose confermate in parte dal coinquilino.

In mattinata, poi Alex Belli ha avuto modo di confrontarsi con Aldo Montano e sembrava che tra i due la situazione si fosse chiarita, vista la loro amicizia nel reality. Peccato, però, che questa sera lo sportivo si è ritrovato a vedere delle clip che l’hanno lasciato di stucco, così come un confessionale fatto dall’attore. Alex ha utilizzato parole molto dure nei confronti del suo compagno d’avventura, come potete vedere in questa clip. Oltretutto ha aggiunto di ‘aspettarlo al varco’. Secondo Belli, infatti, Aldo non si sta mostrando davvero per la persona che è veramente…

… Alex ha qualcuno da aspettare al varco. Ed è fermamente convinto del fatto che anche Aldo non si stia mostrando per ciò che è in realtà. #GFVIP pic.twitter.com/lwEOLuJGbe — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2021

Aldo Montano ha ammesso che non si aspettava queste parole da parte di Alex Belli, anche perché in mattinata avevano abbondantemente chiarito la faccenda, ma a quanto pare alcuni aspetti non erano usciti fuori. Anzi. Da qui, come potete vedere dalle immagini, lo scontro tra i due in puntata. I toni si sono fatti piuttosto accesi…

Ad intervenire nel faccia a faccia tra Alex Belli e Aldo Montano anche le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Entrambe hanno avuto qualcosa da ridire nei confronti dell’attore, che si è beccato qualche critica dalle due, in particolare dall’ex gieffina…

Adriana sfodera l'arco e prova ad inchiodare Alex… le strategie stanno venendo a galla? #GFVIP pic.twitter.com/hNYGSpAaqX — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2021

(VIDEO COMPLETO QUI) Ora tutti si chiedono se il rapporto tra Alex Belli e Aldo Montano riuscirà o meno a risanarsi. Al momento, però, sembrano essere piuttosto distanti!

