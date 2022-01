GF, alcuni vipponi criticano duramente il post di Alex Belli per Soleil: “Era tutto a tavolino”

1 Le critiche ad Alex Belli

Nella puntata di venerdì 7 gennaio del Grande Fratello Vip 6 ai vipponi è stata mostrata una cosa he era successa fuori dalla casa. Si tratta di un post su Instagram di Alex Belli nei confronti di Soleil Sorge dopo che lei aveva avuto un momento di crisi. Ad esso era seguito un post furioso della moglie Delia Duran, poi subito cancellato.

I concorrenti del reality sono venuti a conoscenza di quanto accaduto e sono rimasti un po’ allibiti, specialmente la Sorge. Ma è oggi che alcuni di loro hanno deciso di commentare. E nel farlo hanno criticato duramente proprio Belli. In giardino, infatti, qualche ora fa c’erano Gianmaria, Sophie e Jessica che stavano parlando per commentare le ultime vicende. Proprio in riferimento al post su Instagram, la Codegoni ha detto:

“Ma puoi passare le ore a guardare il Grande Fratello? Non hai una moglie con cui passare le giornate, andare a cena, a pranzo, stare sul divano a guardare un film? Alle 20.51 Soleil piange, alle 20.53 tu già hai scritto il post? O vivi collegato al Grande Fratello e io da moglie ti direi ‘la tua esperienza l’hai fatta, anche meno’. Cioè, tu dopo due minuti che Soleil piange già scrivi il post? Ma poi qual è il bisogno di scrivere il post? Tanto non lo può vedere. Poi vieni in puntata, fai tutta questa tiritera e poi fai il paladino della giustizia quando si parla degli altri”.

A questo punto il discorso è andato avanti sempre con Sophie Codegoni che ha criticato duramente l’intromissione di Alex Belli negli affari sentimentali all’interno della casa. Lei si riferiva in particolar modo al confronto che c’era stato con Alessandro Basciano. Ed è qui che Gianmaria ha fatto il suo commento, sostenuto anche da Jessica:

“Se io avessi fatto quello che ha fatto lui, sinceramente avrei l’umiltà e la dignità di non fare commenti sugli altri. Starei propro zitto. Giudicare e fare commenti sui rapporti degli altri, soprattutto in tema d’amore”.

Prima di tutti questi commenti, la stessa Sophie ha anche dato il suo pensiero su tutta la situazione che riguarda anche Delia Duran.

