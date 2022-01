1 La rivelazione di Alex Belli su Delia

Nel corso della nuova puntata di Casa Chi Alex Belli ha svelato non solo il retroscena dopo la lite con Delia Duran al GF Vip. L’attore ha spiegato anche con chi potrebbe diventare amica sua moglie:

“Di donne sicuramente Delia si troverà molto bene con Manila. Delia naturalmente in pochi la conoscono ma è una grande donna di casa. Oltre ad essere esteticamente molto bella, ha questa attitudine di gestire la casa, di accudirla. Di altre non lo so, forse Miriana”.

Per quel che riguarda, invece, la possibilità di avvicinarsi a un uomo, anche in questo caso Alex Belli non sembra aver alcun tipo di dubbio. A detta sua uno dei vipponi che potrebbe suscitare un interesse in lei è Barù. Con lui sicuramente potrebbe creare un bel legame:

“Escludo che possa piacerle un uomo. Nonostante Delia abbia anche il mio modo di fare, è solare e giocosa quindi può essere fraintesa. Potrebbe trovarsi bene con Barù. Certo non baci artistici. Lei può anzi, dopo la sospensione di ieri sera… può vivere come ha sempre voluto. Poi noi non siamo single, è una sospensione”.

Ha precisato ancora Alex Belli a riguardo. A seguire l’attore è tornato anche a parlare di Soleil Sorge e a riguardo ha detto che….