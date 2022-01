1 Il retroscena di Alex Belli

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Casa Chi con ospite Alex Belli. L’attore nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha avuto uno scontro a distanza con sua moglie Delia Duran, ora in quarantena e pronta a diventare una nuova concorrente del reality show, a partire da questo venerdì.

Tra Alex Belli e Delia Duran c’è stato un faccia a faccia di fuoco e nel momento in cui Alfonso Signorini voleva salutarla (quasi al termine della puntata) lei ha rifiutato perché troppo infuriata con l’attore. Oltretutto in precedenza aveva fatto sapere di essersi presa una pausa dal loro rapporto. Ma cosa sarà successo dopo? A parlarne è stato proprio Alex Belli durante l’appuntamento con Casa Chi. L’ex gieffino ha svelato alcuni retroscena a riguardo. Ecco quanto gentilmente raccolto da Isa & Chia:

«Dopo la sospensione Delia non mi ha più risposto al telefono. Ti dò un retroscena, io ero incavolato nero e sono andato via senza salutare. Gli autori erano convinti che io fossi andato in hotel da Delia. Mi hanno chiamato in dieci, erano tutti preoccupati. “No Belli mi raccomando non andare sennò si ferma la quarantena”. Ma tranquilli proprio…»

