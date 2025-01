Stasera a Ora o mai più la critica di Alex Britti a Pago ha scatenato la reazione di Serena Enardu tra il pubblico presente in studio, che si è lasciata scappare dei “buuu”.

Critica di Alex Britti a Pago, Serena Enardu lo difende

Non solo le considerazioni di Donatella Rettore a Ora o mai più. Qualche critica questa sera è arrivata anche a Pago. Il cantautore di origini sarde stasera è tornato per una nuova puntata e si è esibito con non poche difficoltà. Nonostante lo sforzo, però Alex Britti ha avuto qualcosa da ridire e ha rivolto qualche critica, scatenando così la reazione di Serena Enardu. Ma andiamo per ordine.

Questa settimana, durante le prove, Pago ha accusato i vari malanni di stagione. Purtroppo un abbassamento di voce ha inciso parecchio sulla sua preparazione. Nonostante ciò però l’artista ha promesso che per la puntata avrebbe dato il meglio di sé. Insieme a Patty Pravo l’artista si è esibito sulle note di un brano importantissimo della coach: “E Dimmi che non vuoi morire“. Serviva quindi una performance di alto livello. LEGGI ANCHE: Scintille a Ora o mai più tra Rita Pavone e Donatella Rettore: “Mettiti un amplifon” Stasera in puntata Pago ha superato tutte le difficoltà del caso. Patty Pravo con la sua voce ha cercato di aiutarlo nel migliore dei modi. E la giuria si è divisa. Donatella Rettore per esempio ha dato un bel 10. Più severo invece Marco Masini, che si è fermato a un 7.

Ancor più basso invece il voto che Alex Britti ha riservato a Pago, un timido 6. Consapevole che si sarebbe beccato gli attacchi del pubblico in studio, il coach ha avuto da ridire. “Forse non era la tua tonalità, forse sei stato penalizzato dalla tonalità femminile“, ha detto il musicista.

Parole queste che non hanno convinto i presenti e Serena Enardu, accompagnata da sua sorella Elga, tra gli spalti si sono dette contrariate durante la votazione. Si sono unite ai cori del pubblico che si è lasciato andare a dei “buuu”.

La reazione ovviamente non è sfuggita al web. E voi ci avevate fatto caso?