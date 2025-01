Dopo l’esibizione di Antonella Bucci, non è tardato ad arrivare il commento secco di Donatella Rettore a Ora o mai più. Per quanto abbia dato un voto alto, le ha comunque rivolto una critica: “Non mi hai fatto muovere il cu*o”.

La critica di Donatella Rettore

Stasera mentre su Canale 5 va in onda C’è posta per te, stiamo seguendo anche l’appuntamento con Ora o mai più, che tra i coach vede anche Donatella Rettore. Dei concorrenti in gara c’è anche Antonella Bucci, che si è esibita con il suo coach Raf sulle note di Il battito animale del 1993.

L’esibizione per quanto abbia ottenuto voti positivi, non sembra aver conquistato troppo la giuria, che ha riservato alcune critiche. In particolare Donatella Rettore non si è risparmiata. Per prima cosa ricordiamo che c’è stato un po’ di caos con le votazioni nel touchscreen e di conseguenza si è dovuto rivotare.

Alex Britti ha dato 7, ma il pubblico ha rumoreggiato: “Aoh! Ho dato 7 mica uno!” (e ha ragione da vendere) “Mi piace rompere le scatole, conosco le sue potenzialità. Mi sarebbe piaciuto trovare una voce più integrata a quella di Raf“

Raf non si è detto d’accordo con il collega e ha affermato che non si può cambiare la natura di un’artista in due giorni. Dall’altra parte anche Marco Masini ha dato un 7, ma anche lui non si è detto convinto. Più diretta Donatella Rettore che, senza mezzi termini, ha affermato: “Ti ho dato 8, ma non mi hai fatto muovere il cu*o“