Durante la puntata di questa sera di Ora o mai più abbiamo assistito anche allo scontro tra due coach. Rita Pavone non ha apprezzato la critica della collega Rettore e ha risposto per le rime: “Mettiti un amplifon”.

Il botta e risposta tra Rita Pavone e Rettore a Ora o mai più

Quante emozioni questa sera durante la puntata di Ora o mai più. Il programma di Marco Liorni ci sta riservando però anche tantissimi colpi di scena e scontri. Donatella Rettore sembra essere tra le più cariche della serata. Stasera ha non solo fatto una critica ad Antonella Bucci (così come Alex Britti a Pago), ma ha avuto un battibecco con Rita Pavone.

Tutto è cominciato quando è stato annunciato il duetto a Ora o mai più tra Valerio Scanu, in gara, e la sua coach Rita Pavone, per l’appunto. Il cantante ha ammesso di essere stato sommerso sui social da dure critiche, anche dai suoi fan: “Nei social ho letto ‘Da ora a mai più è un attimo’ vedevo cose scritte anche dalla mia fanbase come ‘arrogante, saccente e presuntuoso‘”. Queste parole sembrano averlo molto deluso.

Ma stasera a Ora o mai più si è voltato pagina, dato che Valerio Scanu e Rita Pavone sono tornati alla carica con “Fortissimo”. Terminata la performance si è andati avanti alla giuria, che ha espresso il suo giudizio. Donatella Rettore ha fatto subito un appunto: “Sarebbe stato il caso che lo cantasse solo Valerio, non lo sentivo ma intuivo…Forse doveva cantare di più“.

Rita Pavone a questo punto ha replicato decisamente molto stizzita: “Se tu non parli delle note alte che ha fatto mettiti un’amplifon“. Non si è fatta attendere la contro risposta da parte di Donatella Rettore: “Io ho sentito gridare solo te e non eri neanche precisa…“

A dirsi d’accordo con Donatella Rettore è Alex Britti, che invece ha dato appena 6. Gli altri giurati invece sono stati più clementi: Marco Masini ha dato 7, Gigliola Cinquetti ha dato un bel 9, così come Riccardo Fogli. Anche Patty Pravo si è detta propensa al 9. Infine Raf si è fermato a 8.

A Ora o mai più dunque si è accesa la gara!