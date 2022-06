1 Il dettaglio hot di Alex

Alex, dopo il suo secondo posto ad Amici 21, sta riscuotendo un grande successo. Il 10 giugno è anche uscito il EP e ha iniziato il giro dell’Italia per il tour degli Instore. Tra le tappe che ha toccato e toccherà troviamo Marcianise, Milano, Bari, Catania, Palermo e Roma. E proprio nella Capitale c’è stato l’11 del mese, per la precisione presso il Mondadori Store in Piazza Duomo. Qui i fan non hanno potuto fare a meno che ammirare le sue grandi qualità.

Non solo si è mostrato molto disponibile e le persone lo ammirano per l’artista che è, ma un altro dettaglio è saltato all’occhio dei presenti. Qui sotto, infatti, vediamo un’immagine che lo mostra intento a scattarsi una foto insieme a una fan. Lo scatto è stato tagliato per mantenere la privacy della follower, ma lui si vede chiaramente. Con la caratteristica fascia per i capelli e i suoi anelli e braccialetti, addosso porta una maglia nera e dei pantaloni verdi.

Il particolare di Alex

Il dettaglio hot di Alex che non è scappato ai fan si deve ai pantaloni molto attillati del cantante. Si riescono, infatti, a intravedere le forme delle sue parti intime. Voi lo avevate notate? Fatecelo sapere con un commento se vi è cascato l’occhio come a tanti altri prima di voi.

Intanto l’ex allievo di Amici sta proseguendo la sua carriera e per le cose che ha imparato deve ringraziare il talent, come del resto ha già fatto in passato: “Ho imparato tanto in realtà. Tantissime cose: ho imparato soprattutto a dire quello che penso veramente e a non tenerlo dentro. Ho imparato che se tu lavori e ci metti l’anima puoi davvero prendere quello che vorresti o quello che comunque sogni. Ho imparato a muovermi su un palcoscenico che per me era una cosa lontanissima. Mi piaceva cantare, ma muovermi su un palcoscenico era una cosa che non avevo mai pensato in realtà“.

