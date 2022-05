Alex e Albe si esibiscono nel Da-da-un-pa delle gemelle Kessler e il risultato è imbarazzante (VIDEO)

Alex e Albe come le gemelle Kessler

La scorsa settimana quattro allievi si era sfidati a coppia sulle note di “Testa spalla” ed erano stati giudicati da Maria De Filippi su memoria e coordinazione. Il momento è stato divertentissimo e chi perdeva avrebbe dovuto fare da maggiordomo agli altri ragazziper alcuni giorni. I vincenti, invece, si aggiudicavano una serata cinema e potevano portare chi volevano. Tra Nunzio e Michele ha perso Nunzio e tra Sissi e Luigi ha perso Sissi. Questa settimana è quindi toccato agli altri quattro per il passaggio di testimone (la tenuta da maggiordomo): Alex contro Albe e Serena contro Dario.

Per loro, però, è stata scelta un’altra coreografia: il “Da-da-un-pa” delle gemelle Kessler. E dopo vari giorni di prove su prove è arrivato il momento delle esibizioni, andate in onda nel daytime di oggi di Amici 21. A giudicare c’era ancora una volta Maria De Filippi. Ma per la gara tra Serena e Dario ha chiesto un aiuto e così Nunzio è tornato nella scuola per ricoprire questo ruolo speciale.

Se tra Dario e Serena la scelta è stata difficile, poiché, essendo entrambi ballerini, hanno fatto molto bene la performance (alla fine ha vinto Serena), tra Alex e Albe la difficoltà è stata un’altra. La conduttrice, infatti, non sapeva proprio chi premiare poiché entrambi i cantanti sono stati davvero pessimi e imbrazzanti. Vedere per credere. Ecco il video di questa performance davvero divertente in cui i due non sono per niente coordinati:

Alex e Albe sono stati talmente disastrosi che Maria alla fine ha scelto di far perdere entrambi. E così questa settimana in casetta ci sono ben tre maggiordomi.

Potete rivedere tutta la puntata del daytime di oggi di Amici 21 sul sito di Witty TV.

