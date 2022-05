Nunzio ritorna nella scuola di Amici con un ruolo speciale (VIDEO)

Grande ritorno nella scuola di Amici per Nunzio per ricoprire un ruolo davvero speciale. Ecco cosa ha fatto e il video del momento.

Il ritorno di Nunzio ad Amici

Grande sorpresa oggi nel daytime di Amici 21 durante una gara, tutta di divertimento, per quattro allievi. Ricordate la gara su memoria e coordinazione della scorsa settimana sul brano “Testa spalla”? Ad essa avevano partecipato Nunzio contro Michele e Sissi contro Luigi. Questa settimana è toccato agli altri quattro: Albe contro Alex e Serena contro Dario. A giudicare le due performance c’era come sempre Maria De Filippi.

I due ballerini si sono esibiti per secondi (dopo la figuraccia dei due cantanti) e per giudicarli la conduttrice ha detto che c’era anche un’altra persona per aiutarla. Di chi stiamo parlando? Di Nunzio! Il ballerino di latino-americano, ex allievo di Raimondo Todaro ed eliminato ad un passo dalla semifinale è tornato ed è stato accolto con applausi e tanta felicità.

“Quello che mi sento di dire è continuate così come state facendo, date sempre il massimo in modo tale che non abbiate rimorsi. Perché io, anche se sono uscito, non ho rimorsi perché ho dato il massimo. Quindi state sereni, è tutto un gioco e prendetela sempre come faccio io, con filosofia e sempre col sorriso. Che vinca il migliore, ma arrivati a questo punto siamo tutti bravissimi. Siete tutti fantastici e comtinuate così. Vi voglio bene, vi porto sempre nel cuore. Spaccate, non vi buttate giù, ormai mancano due puntate. Diamoci sotto!”.

Nunzio ha guardato attentamente Dario e Serena che si esibivano e poi ha dato il suo giudizio, facendo vincere l’allieva di Raimondo Todaro. Iconico è stato poi il suo discorso di incoraggiamento per questi ultimi giorni nella scuola di Amici.

Potete rivedere la puntata di questo daytime sul sito di Witty TV.

Novella 2000 © riproduzione riservata.