Alex Schwazer lancia la bomba: “Beatrice ha detto che era interessata a me”

NEWS

Debora Parigi | 20 Ottobre 2023

Le dichiarazioni di Alex Schwazer portano scompigli al GF

All’1 di notte, durante le nomination al Grande Fratello, una dichiarazione di Alex Schwazer su Beatrice Luzzi ha portato letteralmente scompiglio dentro la Casa e anche tra il pubblico. Le sue parole hanno sorpreso anche Signorini che ha promesso di indagare per la prossima puntata. Ma vediamo meglio cosa è accaduto.

Siamo alle nomination e quando è stato il turno di Alex, lui ha nominato Beatrice con la motivazione che lei sta giocando. Quando il conduttore ha chiesto un approfondimento, l’atleta ha spiegato che la relazione tra Beatrice e Giuseppe è stata fatta da lei per creare dinamiche visto che è durata appena 10 giorni. La Luzzi è rimasta molto male, dato che si era anche confidata con lui. E ha risposto a tono dicendogli che è stato proprio irrispettoso.

Ma Alex Schwazer ha poi voluto dire un’altra cosa. La prima ha riguardato la frase che Beatrice aveva detto poco prima e cioè il voler chiudere la storia con Garibaldi per la differenza di vita. Lei infatti ha detto di non poter più avere figli e non voleva precludere a Giuseppe la possibilità di diventare padre. Secondo Alex di questo non avevano neanche mai parlato ed è stata una frase detta da lei per chiudere una storia fatta per finta.

Ma la vera bomba è arrivata sul finale quando Schwazer ha praticamente fatto sapere che Beatrice aveva espresso interesse nei suoi confronti alcune settimane fa. “Hai detto che qui in realtà ti piace uno che però è già sposato e non vuoi mettere in difficoltà”, ha raccontato l’altleta. Come detto, questa cosa ha lasciato tutti allibiti quando si è scoperto che si trattava proprio di Alex. E la stessa Beatrice ha negato tutto e lo ha definito “mitomane”.

Ovviamente il conduttore ha detto che si metterà a cercare con la redazione tutti i filmati per capire cosa è stato detto realmente. Quindi nella prossima puntata sicuramente avremo delle risposte.