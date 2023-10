NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Ottobre 2023

Grande Fratello

Chi sono i nominati del Grande Fratello

Non sono mancate le emozioni questa sera al Grande Fratello. Nel corso della diretta infatti ne abbiamo viste di ogni e a rompere il silenzio è stata Heidi Baci, che dopo il ritiro della scorsa puntata ha inviato una lettera ai suoi ex compagni. Come se non bastasse è arrivato il verdetto del televoto e Samira Lui ha definitivamente abbandonato la casa. A seguire sono arrivate le nomination, durante le quali abbiamo scoperto chi è finito al televoto, che stavolta non sarà eliminatorio. Ecco cosa è accaduto:

Rosy ha nominato Beatrice

ha nominato Beatrice ha nominato Giselda

ha nominato Giselda ha nominato Beatrice

ha nominato Letizia ha nominato Beatrice

ha nominato Alex ha nominato Beatrice

ha nominato Valentina ha nominato Grecia

ha nominato Grecia ha nominato Rosy

ha nominato Vittorio ha nominato Beatrice

ha nominato Fiordaliso ha nominato Vittorio

Poco dopo a fare le loro nomination sono stati gli immuni di questa puntata del Grande Fratello:

Ciro ha nominato Grecia

ha nominato Massimiliano ha nominato Beatrice

ha nominato Anita ha nominato Beatrice

ha nominato Giuseppe ha nominato Valentina

ha nominato Paolo ha nominato Beatrice

ha nominato Angelica ha nominato Beatrice

Ma chi sono dunque i nominati della puntata del 19 ottobre del Grande Fratello? Andiamo a scoprirlo. A finire al televoto sono stati Beatrice, Grecia, Giselda, Rosy, Valentina e Vittorio.