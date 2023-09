Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Settembre 2023

Grande Fratello

Il ballo di Alex Schwazer

Al Grande Fratello ieri sera si è tenuto il tanto atteso aperitivo e la cena. I concorrenti hanno avuto il tempo di prepararsi e dare il via alle danze. Con grande sorpresa da parte del pubblico anche Alex Schwazer si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo.

Lo sportivo è un ragazzo molto timido e riservato e tende magari a stare un po’ più in disparte rispetto ai suoi compagni. È più concentrato sulla disciplina e sul lavoro, così come sui vari allenamenti da tenere. Ma stavolta Alex Schwazer si è proprio scatenato. Quando il Grande Fratello ha messo su un po’ di canzoni in cui è impossibile stare fermi, tutti i partecipanti hanno iniziato a ballare e pian piano hanno voluto che anche il marciatore si facesse trasportare dalla musica.

Alex Schwazer dopo qualche incertezza iniziale ha voluto fare uno strappo alla regola e, di conseguenza, divertirsi insieme ai suoi compagni del Grande Fratello. In questo video qui sotto lo vediamo replicare un balletto che gli altri coinquilini si sono presi la briga di insegnargli. Lui piuttosto preso ha cercato di dare il meglio di sé.

Che cazzo sta facendo Alex datemi i sali #GF



pic.twitter.com/7z6tIda4og — Lore in chin era 🥢 (@nelnomedeltrash) September 14, 2023

I suoi compagni sono rimasti molto sorpresi (in positivo) di come Alex Schwazer abbia voluto mettere da parte la timidezza e farsi coinvolgere dall’entusiasmo. Tanto che, come mostrato dal video sottostante, Rosy Chin ha esclamato: “Eh…. stasera eh”, dopo averlo visto fumare.

Inutile dirvi che questo balletto portato in “scena” da Alex Schwazer ha conquistato il web. I video di lui che si scatena sono diventati viralissimi e ci sono dei commenti davvero divertenti su quanto accaduto.

Sicuramente questa sera durante la puntata del Grande Fratello se ne parlerà e non è escluso che da studio possano fare notare proprio questo aspetto. Un Alex Schwazer così d’altronde non l’avete mai visto!