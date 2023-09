Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Settembre 2023

Amici 22

Gli auguri di Mattia a Benedetta Vari

Continuano i rumor in merito alla storia d’amore tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola. Sono ormai mesi che se ne parla e i due diretti interessati non hanno ancora dato alcuna conferma ufficiale. Non molto tempo fa il ballerino di latino-americano ha affermato di stare molto bene in sua compagnia e non sente il bisogno di mettere un’etichetta al loro rapporto:

“Lei è una persona che comunque c’è per me, questa cosa mi piace tanto e ovviamente viceversa. Siamo tanto legati e stiamo bene insieme quando facciamo delle serate, ci divertiamo.

Le giornate sono più belle quando le passi con qualcuno con cui c’è sintonia, tutto qua. Poi c’è anche il fattore artistico che ci lega ancora di più, questo vuol dire tanto”.

Successivamente qualcuno sul web ha affermato di averli visti mentre si baciavano per strada. Benedetta Vari e Mattia Zenzola, allora avrebbero chiesto di cancellare qualsiasi foto che gli avrebbero potuto fare. Non sappiamo se la storia è reale, ma la cosa certa è che ieri hanno festeggiato insieme il compleanno della ballerina.

Qui sotto possiamo vedere uno scatto pubblicato sul profilo Instagram di Mattia. Pare abbiano passato la giornata in Puglia presso il villaggio vacanze della famiglia di Zenzola. Quest’ultimo le ha anche scritto una tenera dedica: “Auguri a te che mi sopporti sempre“. Anche questo scatto, ovviamente, ha fatto sognare tutti i loro fan, i quali sperano che presto possano uscire alla scoperto e annunciare a tutti la loro storia d’amore.

Vedremo se sarà effettivamente così, solo il tempo ce lo dirà e noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Per il momento non abbiamo altre informazioni. Continuate a seguirci, come sempre, per non perdervi tante altre news.