Chi è Alex Schwazer? Età, vita privata e Instagram

Alex Schwazer età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Alex Schwazer e scopriamo dove è nato e quanti anni ha. Il campione olimpico nasce il 26 dicembre 1984 a Vipiteno. La sua età è dunque di 37 anni.

Ma quanto è alto Alex? La sua altezza corrisponde e 187 cm, mentre il suo peso è di circa 70 kg.

Ma dove vive? Attualmente il campione olimpico vive in Alto Adige, a Calice, nel Comune di Racines, con la sua famiglia.

Vediamo ora cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono se Alex Schwazer sia sposato e se abbia una moglie e dei figli. La risposta è sì!

In passato però, in particolare dal 2007 al 2012, ha avuto una relazione sentimentale con la pattinatrice Carolina Kostner.

Successivamente Alex nel 2016 ha iniziato a frequentare Kathrin Freund, che diventa sua moglie il 7 settembre 2019. Dal loro amore sono nati anche due figli, Ida e Noah.

Vediamo ora dove seguire Schwazer sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Alex Schwazer: Instagram e social

In molti si chiedono dove è possibile seguire Alex Schwazer sui social, e in particolare su Instagram.

Tuttavia il campione olimpico non ha un profilo attivo.

Alex ha però una pagina Facebook, dove è possibile seguire tutte le news sul suo conto.

Andiamo a scoprire adesso tutto quello che c’è da sapere sulla sua carriera e cosa fa.

Carriera

La carriera di Alex Schwazer inizia all’età di 15 anni, quando inizia a gareggiare nel mezzofondo, e passando alla marcia solo nella categoria allievi. Dopo un breve periodo dedicato al ciclismo, sia mountain bike che su strada, torna alla marcia. Fino al 2012 gareggia per il Centro Sportivo Carabinieri. Tre anni più tardi, nel 2005 vince i Campionati italiani nella gara dei 50 km. Conquista anche la sua prima medaglia in campo internazionale, vincendo il bronzo ai Mondiali di Helsinki 2005, stabilendo il nuovo primato italiano. Nel 2007 ai Mondiali di Osaka conquista nuovamente il bronzo.

L’anno seguente Alex si classifica primo ai Giochi olimpici di Pechino 2008 dove vince il titolo nella 50 km, stabilendo anche il nuovo record olimpico della specialità. Nel 2009, ai Mondiali di Berlino, abbandona la prova della 50 km dopo un’ora e mezza di gara, accusando dolori allo stomaco.

Agli Europei di Barcellona 2010 Alex Schwazer si classifica al secondo posto, venendo battuto da Stanislav Emel’janov. Tuttavia il 30 luglio 2014, Emel’janov viene privato del titolo europeo per irregolarità nel passaporto biologico e così a Schwazer viene assegnata la medaglia d’oro. Il 28 agosto 2011 ai Mondiali di Taegu partecipa alla 20 km e si classifica nono. Nel 2021 ha scritto anche un libro, intitolato Dopo il traguardo.

Nel 2022 arriva per Alex una nuova grande opportunità: Pechino Express 2022. Andiamo a scoprire cosa sappiamo sula sua partecipazione all’adventure game.

Alex Schwazer a Pechino Express 2022

Nel 2022 Alex Schwazer entra nel cast di Pechino Express 2022. Per la prima volta l’adventure game, in partenza il 10 marzo, va in onda su Sky, con la conduzione di Costantino Della Gherardesca.

Il campione olimpico gareggia con Bruno Fabbri, nella quadra Gli atletici.

I viaggiatori quest’anno partono alla volta del Medio Oriente e 4 gli stati che visiteranno: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Ma chi sono gli altri concorrenti di Pechino Express? Andiamo a scoprirli.

Andiamo a scoprire chi sono le 10 coppie di Pechino Express 2022. Tra i concorrenti quest’anno c’è anche Alex Schwazer, che partecipa all’adventure game insieme a Bruno Fabbri.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo sul percorso di Alex Schwazer a Pechino Express 2022.

Il percorso di Alex a Pechino Express

Il percorso di Alex Schwazer a Pechino Express 2022 inizia giovedì 10 marzo. Ma come se la caverà il campione olimpico?

1° puntata: Alex dà il via al suo viaggio insieme a Bruno Fabbri.

(IN AGGIORNAMENTO)

