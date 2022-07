Dopo i sospetti di crisi, adesso è arrivata la conferma: Alex Wyse e Cosmary Fasanelli si sono lasciati! L’amore tra il cantante e la ballerina come sappiamo è nato nella scuola di Amici 21, e dopo la fine del talent show era sembrato che tutto stesse proseguendo nel migliore dei modi. Tuttavia nelle ultime settimane, anche a causa dei numerosi impegni lavorativi, i due non hanno avuto modo di vedersi costantemente e solo qualche giorno fa proprio Alex ha parlato della sua relazione con Cosmary, iniziando a destare qualche sospetto di crisi. Queste le sue dichiarazioni:

“Va bene, va bene. Poi ogni tanto ci sono battibecchi come giusto che sia in ogni relazione. Però adesso l’unica cosa è che appena sono uscito ci siamo visti subito, ma ora che sto facendo il giro dell’Italia è un po’ più complicato. Però si trova sempre il tempo. Se l’ho presentata alla mia famiglia? Sì sì, appena sono rientrato io a casa. Eravamo insieme, siamo venuti da Roma ed è stata con me”.

Nonostante la coppia abbia cercato in tutti i modi di superare la crisi, poco fa è arrivata la conferma della rottura. Cosmary Fasanelli infatti con un post sui social ha annunciato che lei e Alex Wyse si sono lasciati. Queste le dichiarazioni della ballerina:

“Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora voglio concentrarmi su quello”.