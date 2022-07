Armando di Uomini e Donne rivela per quale motivo cambia sempre look (e la risposta è spiazzante)

1 Armando incarnato risponde ai suoi conmtinui cambi di look

Chi segue Uomini e donne, e in particolare il Trono Over, conoscerà molto bene Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano è ormai da molti anni nel parterre maschile e le sue frequentazioni hanno fatto spesso discutere. Che piaccia o no, è sicuramente una presenza importante nel programma di Maria De Filippi e la sua mancanza si sentirebbe alquanto.

Oltre alle dinamiche che crea nel dating show, Armando è spesso un argomento di conversazione social anche per i suoi look. Molto spesso gli stessi opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, scherzano con lui per gli abiti che indossa e i capelli che porta. E proprio i suoi capelli sono frequentemente al centro delle battute social.

A forza di ironia, però, tutti questi commenti e queste battute sono arrivate proprio al diretto interessato che però non ha preso molto sportivamente la comicità sui suoi capelli e il suoi cambi di stile. Così, come riporta il sito Quelli che tutti vogliono sapere, ha chiarito una volta per tutte i motivi che lo portano a cambiare sempre: “Come mai cambio sempre look? Quando uno vuole stare per ca**i suoi e non vuole essere riconosciuto, ogni 7/8 giorni cambia colore ai capelli”.

Ma cos’è che ha fatto un po’ stizzire il famoso cavaliere? Probabilmente un paio di video, molto ironici e divertenti, in cui un profilo Tik Tok ha messo insieme i cambi look di Armando Incarnato e ha associato ad ognuno un personaggio famoso (reale o di finzione). Ecco in particolare di cosa parliamo…