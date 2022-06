1 L’emozione di Alex Wyse

Dopo la fine dell’esperienza ad Amici 21, Alex Wyse ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. Il cantante ha così pubblicato il suo primo EP, Non Siamo Soli, che in questi giorni sta scalando le classifiche. Come se non bastasse l’ex allievo del talent show ha anche rilasciato il video del brano omonimo e nel mentre sta girando l’Italia con una serie di date instore. Qualche settimana fa intanto Alex, parlando del suo percorso all’interno della scuola di Amici, ha affermato:

“Ho imparato tanto in realtà. Tantissime cose: ho imparato soprattutto a dire quello che penso veramente e a non tenerlo dentro. Ho imparato che se tu lavori e ci metti l’anima puoi davvero prendere quello che vorresti o quello che comunque sogni. Ho imparato a muovermi su un palcoscenico che per me era una cosa lontanissima. Mi piaceva cantare, ma muovermi su un palcoscenico era una cosa che non avevo mai pensato in realtà. Io cantavo solo per cantare, per tirare fuori delle cose che magari avevo dentro e che non riuscivo neanche a dirmi da solo e da lì ho iniziato a scrivere e diciamo non ho pensato al dopo”.

Nonostante i mille impegni in queste settimane Alex Wyse sta anche prendendo parte a diversi festival musicali, e solo poche ore fa è salito sul palco del Tim Summer Hits a Roma, dove si è esibito con alcuni dei suoi più celebri pezzi. Poco prima di salutare il pubblico però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Durante l’intervista con Stefano De Martino e Andrea Delogu infatti i fan hanno iniziato a cantare Sogni Al Cielo, facendo emozionare Alex che a quel punto non è più riuscito a parlare. Questo il video del momento:

Poche ore fa intanto il cantante ha anche svelato come vanno le cose con Cosmary Fasanelli, parlando di qualche battibecco. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.