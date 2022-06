1 Il primo video di Alex Wyse

Sono trascorse alcune settimane da quando Alex Wyse ha terminato il suo percorso ad Amici 21, dando ufficialmente il via alla sua carriera. Pochi giorni fa così il cantante ha rilasciato il suo primo EP, Non Siamo Soli, che sta scalando le classifiche musicali. Contemporaneamente l’ex allievo del talent show di Maria De Filippi ha dato il via al suo tour instore e in questi giorni si sta anche esibendo live in diverse kermesse musicali. Pochi giorni dopo la finale di Amici 21 intanto Alex ha parlato del suo percorso a Verissimo, e in merito ha svelato:

“Ho imparato tanto in realtà. Tantissime cose: ho imparato soprattutto a dire quello che penso veramente e a non tenerlo dentro. Ho imparato che se tu lavori e ci metti l’anima puoi davvero prendere quello che vorresti o quello che comunque sogni. Ho imparato a muovermi su un palcoscenico che per me era una cosa lontanissima. Mi piaceva cantare, ma muovermi su un palcoscenico era una cosa che non avevo mai pensato in realtà. Io cantavo solo per cantare, per tirare fuori delle cose che magari avevo dentro e che non riuscivo neanche a dirmi da solo e da lì ho iniziato a scrivere e diciamo non ho pensato al dopo”.

Pochi minuti fa intanto è arrivata una grande sorpresa per tutti i fan del cantante. Alex Wyse ha infatti pubblicato il video di Non Siamo Soli, la traccia che dà il nome al suo primo progetto discografico. La clip è disponibile sul canale YouTube dell’ex allievo di Amici 21 e sta già facendo il boom di visualizzazioni.

Alcuni giorni fa per di più, nel corso di un’intervista, Alex ha svelato un retroscena su Maria De Filippi. Rivediamo le sue parole.