1 Arriva il nuovo album di Alex Wyse

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Alex Wyse ha lasciato la scuola di Amici 21. Da quel momento il cantante ha dato ufficialmente il via alla sua carriera, raggiungendo un traguardo dietro l’altro. Dopo la pubblicazione del suo primo EP infatti Alex ha iniziato a girare l’Italia con una serie di instore, durante i quali ha incontrato tutto il suo pubblico. Contemporaneamente Wyse ha partecipato a diverse kermesse musicali per promuovere la sua musica e in più non sono mancati i suoi primi concerti live.

In questi giorni nel mentre è arrivata anche una grande sorpresa per tutti i fan. Il cantante ha infatti pubblicato Mano Ferma, il suo nuovo singolo inedito che ha già conquistato il pubblico. Come se non bastasse poco fa è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando.

Con un post sui social infatti Alex Wyse ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album, intitolato Ciò Che Abbiamo Dentro. Ma quando esce il disco? I fan dell’ex allievo di Amici 21 non dovranno attendere molto per ascoltare della nuova musica. L’album infatti uscirà venerdì 4 novembre, ed è già possibile preordinarlo su tutti gli store online. Alex ha anche condiviso la copertina del disco, in cui appare a torso nudo, che sta già facendo il giro del web.

