1 Parte il tour di Alex Wyse

Sono settimane molto importanti queste per Alex Wyse. Solo il mese scorso come sappiamo il giovane cantante di Amici 21 ha rilasciato il suo primo EP, Non Siamo Soli, che ha ottenuto un incredibile successo. Nel mentre l’artista ha iniziato a girare l’Italia intera per incontrare i fan nel corso di una serie di instore, partecipando nel mentre anche a diverse kermesse musicali.

Tuttavia Alex negli ultimi giorni come ben sappiamo è finito anche al centro del gossip. La scorsa settimana infatti Cosmary Fasanelli ha annunciato la fine della sua relazione con Wyse, dopo le voci di presunta crisi. Lo stesso cantante infatti aveva fatto intendere in precedenza di essere ai ferri corti con la ballerina e l’annuncio della rottura dunque non ha stupito il web.

In queste ore però sono arrivate delle grosse novità per tutti i fan. Con un post sui social infatti poco fa Alex Wyse ha annunciato le date del suo primo tour! Attualmente sono 4 gli appuntamenti previsti, due dei quali nei club di Milano e Roma. Tuttavia come ha precisato l’ex allievo del talent show di Maria De Filippi, nei prossimi giorni il calendario si arricchirà di nuovi appuntamenti live. Da domani intanto i fan potranno iniziare ad acquistare i biglietti per i concerti di Alex, che sono già attesissimi da tutto il suo pubblico.

Qualche giorno fa intanto il giovane artista ha parlato della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo. In più ha anche svelato se in futuro ci saranno delle collaborazioni con Sissi. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni a riguardo.