Nonostante Luigi Strangis sia stato il vincitore di Amici 21 non è stato il solo apprezzato dal pubblico del talent di Canale 5. Altro beniamino è stato senza ombra di dubbio anche Alex Wyse. Con la sua personalità e le sue canzoni è riuscito a conquistare il cuore di milioni di spettatori. Lo dimostra anche qualcosa che è successo negli ultimi tempi. I fan più attenti, infatti, hanno notato che su Instagram è avvenuto un cambiamento.

Il cantante di “Sogni al cielo” ha superato, in termini di follower, Luigi. Ha, quindi, superato il mezzo milione di seguaci. Mentre Strangis è, nel momento in cui sta venendo scritto questo articolo, fermo a 471mila. Entrambi rimangono in attesa di far uscire il proprio EP, che si può già pre-ordinare su tutti gli store digitali. Inoltre appariranno insieme nella trasmissione Dallarenalucio. L’evento si terrà sabato 3 giugno 2022 alle ore 21:15 su Rai 1.

Mentre aspettiamo di vedere se ci sarà un sorpasso di Luigi o se la scalata di Alex Wyse proseguirà senza rivali, quest’ultimo ha rilasciato una lunga intervista a Whoopsie. Ha parlato, per esempio, di un retroscena che riguarda Maria De Filippi. L’ha considerata una figura molto importante per il suo percorso ad Amici 21 perché l’ha sostenuto e lo ha tirato su di morale quando si sentiva giù di corda:

Lei c’è sempre stata per me in qualsiasi momento. C’era ogni volta, quando mi vedeva giù, ma anche nei momenti belli quando mi vedeva felice. Mi ha sempre fatto notare anche in piccoli gesti, sorrisi, che lei tiene molto alle persone della scuola. Io mi sentivo bene quando c’era lei con me e gli altri. Maria mi ha aiutato tantissimo ad aprirmi. Perché a me piace cantare e relazionarmi con il pubblico, però allo stesso tempo davanti alle telecamere mi è sempre stato difficile aprirmi e comunicare parlando. Per quello lei per me è stata una seconda mamma. Sicuramente è stata una figura molto importante per questa mia avventura.