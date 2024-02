Sanremo

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Ieri sera a salire sul palco dell’Ariston in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2024 è stato Alfa, che ha presentato la canzone Vai. Per qualche utente sul web però il brano ricorderebbe un altro famosissimo pezzo di una band internazionale.

Le malelingue del web accusano Alfa

Siamo entrati nel vivo del Festival di Sanremo 2024 e solo ieri sera abbiamo ascoltato i 30 brani in gara quest’anno. Tra i Big come sappiamo c’è anche Alfa, che di certo è uno degli artisti più interessanti e amati degli ultimi anni. Sul palco dell’Ariston così il rapper ha presentato la canzone Vai, che sembrerebbe aver già conquistato il cuore del web e del pubblico. Nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha dato il via a un’accesa discussione sui social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quello che sta accadendo.

A seguito del primo ascolto di Vai, alcune malelingue hanno iniziato a lanciare alcune accuse al cantante. Secondo i più maliziosi infatti il brano assomiglierebbe a un famosissimo pezzo di una nota band internazionale. Di quale parliamo? Nientemeno che Run degli OneRepublic.

Secondo qualcuno, Vai di Alfa ricorderebbe la canzone del gruppo, in particolare per quanto riguarda gli arrangiamenti. Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo ed esclusivamente del pensiero di alcuni utenti del web. Lo stesso rapper al momento non è ancora intervenuto per commentare la polemica che lo sta travolgendo in queste ore.

Naturalmente secondo alcuni utenti del web si tratta solo ed esclusivamente del loro pensiero. Lo stesso rapper al momento non è ancora intervenuto per commentare la polemica che lo sta travolgendo in queste ore.